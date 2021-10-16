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Происшествия16 октября 2021 9:24

Под Кунгуром из леса спасли 65-летнюю пенсионерку

Женщина пропала у Ботово, а вышла – в Кирьяново
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В Прикамье спасатели вызволили из леса 65-летнюю пенсионерку. О происшествии рассказали в Кунгурской службе спасения.

15 октября около 22:25 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что возле деревни Ботово в лесном массиве заблудилась пожилая женщина. Без спасателей в поисках было не обойтись.

Прибывшая на место бригада дозвонилась до женщины. А после приступила к поискам с помощью свето-звуковых сигналов.

В результате пенсионерку нашли через час возле деревни Кирьяны. В живом и здоровом состоянии ее передали родственникам.