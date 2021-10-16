ГИБДД готовит для пермских водителей массовые проверки в выходные

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В наступившие выходные на территории краевой столицы снова пройдут массовые проверки водителей. Сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Опасный водитель». Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Цель – пресечь грубые нарушениия ПДД в особо аварийных местах. Помимо этого, автоинспекторы будут выявлять водителей, управляющих ТС в нетрезвом состоянии.

В ведомстве напоминают, что за пьяную езду водителю грозит лишение прав до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, а за повторное правонарушение – уголовная ответственность.