В Лысьве задержали подозреваемого в убийстве 43-летней женщины

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В Лысьве задержали подозреваемого в убийстве 43-летней горожанки. Ее тело обнаружили в лесном массиве в Лысьвенском округе, сообщает краевой следственный комитет.

Дело обстояло так: 17 сентября в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что его сожительница накануне ушла из дома и не вернулась. Найти женщину в ходе доследственной проверки не удавалось и следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

В ходе поисковых мероприятий с участием волонтеров тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в лесном массиве. 14 октября подозреваемого задержали. Им стал49-летний бывший муж потерпевшей.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.