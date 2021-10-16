Новые заражения COVID-19 обнаружены в 31 муниципалитете региона

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Новые случаи заражения коронавирусом на день пятницы, 15 октября, выявили в 31 муниципалитете региона. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Напомним, суточный прирост заболевших вчера составил 578 человек.

313 заболевших в Перми. На втором месте – Краснокамский городской округ, в котором обнаружено 29 человек зараженных. На третьем месте – Частинский муниципальный округ. Там зафиксировано 22 случая заболевших.

В Кудымкарском муниципальном округе болезнь нашли у 21 жителя, а в Оханском городском округе – у 18.

16 случаев выявлено в Добрянском городском округе, как и в Юсьвинском муниципальном округе.

По 14 новых заболевших – в Кунгуре и Пермском муниципальном районе. В Горнозаводском городском округе вирус подтвердили у 12 человек.

По 11 прикамцев заразились в Большесосновском муниципальном районе, Кудымкаре и Чусовском городском округе, а по 9 – в Гайнском и Кочевском муниципальных округах. В Кунгурском муниципальном районе обнаружено 8 инфицированных