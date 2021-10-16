В Прикамье возбудили почти 900 дел из-за нарушений самоизоляции

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В Пермском крае возбуждено почти 900 дел из-за нарушений гражданами режима самоизоляции. Об этом рассказали в пресс-службе краевого Роспотребндзора.

Административное дело заводят по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Статья предусматривает наложение штрафа в размере от 15 тыс. руб. до 40 тыс. руб.

Напомним, люди, контактировавшие с больными COVID-19, должны 14 дней провести в режиме самоизоляции или ни с кем не контактировать до выздоровления, если также заразились коронавирусом.

Ежедневно в регионе выявляют от одной до трех тысяч лиц, контактировавших с больным COVID-19.