Власти Перми планируют ограничить движение грузовиков в центре города

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В Перми с начала следующего года планируется введение ограничений для движения грузового транспорта. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это позволит сократить задержки движения общественного и личного транспорта, а также повысить безопасность движения пешеходов.

- Сейчас ведется подготовка к введению с начала 2022 года ограничений для движения грузового транспорта в центральной части города. В соответствии с разработанной схемой грузового движения определена территория города, движение грузового транспорта по которой будет запрещено ежедневно с 07:00 до 21:00. На границе зоны ограничения движения будут установлены дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено» с табличкой «Время действия», - сообщили в пресс-службе администрации.