Главный санитарный врач Прикамья о ситуации с коронавирусом: «Нужны очень жесткие меры»

Виталий Костарев. Фото: Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

На минувшем заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев сообщил, что общее число подтвержденных случаев инфицирования в Пермском крае превысило 109 тысяч.

По словам Костарева, благодаря выводу на карантин школьников и студентов удалось добиться стабилизации ситуации в этих возрастных группах. Но эти показатели могут быть необъективными, так как дети и молодежь чаще болеют бессимптомно и могли не попасть в статистику.

«По всем другим возрастным группам наблюдается существенный рост случаев инфицирования. Особенно остро обстоит ситуация среди жителей в возрасте 50-64 лет и 65 и старше. Нужны очень жесткие меры», – сказал глава регионального ведомства.

В связи со сложной эпидобстановкой члены оперштаба предложили ввести в регионе новые ограничения:

- Ввести вход по QR-кодам в ТЦ, ТРК и ТК;

- Ввести строгую самоизоляцию для жителей Прикамья в возрасте 65 лет и старше, кто не прошел вакцинацию или не болел коронавирусом в последние 6 месяцев;

- А также прорабатывается вопрос о ведении локдауна в территориях региона, где меньше всего вакцинированных и там, где высокая динамика по заболевшим.

Введение новых запретов оперштаб обсудит на очередном заседании, которое пройдет на следующей неделе.