В Прикамье выявлено 578 новых заражений коронавирусом

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За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 578 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 109 583. За сутки проведено 15 799 ПЦР-тестов на инфекцию.

На сегодня в крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от коронавируса, в тяжелом состоянии остаюся 529 пациентов. 210 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от ковида скончались 5 297 человек. 31 – за сутки.