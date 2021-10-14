Молодой пермяк обманул 22-х человек, продавая в интернете несуществующие смартфоны

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

24-летнего пермяка обвиняют в мошенничестве. От действий злоумышленника пострадали 22 гражданина, проживающих по всей России. Общая сумма ущерба составила порядка 200 тыс. руб, сообщила пресс-служба краевого МВД

Молодой человек действовал по простой схеме. В соцсети он создал несколько страниц с вымышленными именами. На них размещал объявления о продаже смартфонов, но не имел их в наличии.

Откликнувшимся на сообщение гражданам он предлагал внести предоплату в размере половины указанной стоимости сотового телефона. А когда они переводили обвиняемому необходимую сумму, он продолжал выманивать у них деньги под различными предлогами. Например, получения бесплатной доставки, аксессуаров к смартфонам, оплаты услуг курьера.

Введенные в заблуждение граждане переводили ему деньги, но товар так и не получали, а злоумышленник переставал выходить на связь.

Похищенные денежные средства молодой человек тратил на погашение кредитов и личные нужды. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.