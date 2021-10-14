В Прикамье COVID-19 за сутки выявили в 26 муниципалитетах региона

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае за минувшие сутки новые случаи коронавируса выявили в 26 муниципалитетах.

Напомним, за минувшие сутки, в Пермском крае зафиксировано 569 случаев заражения ковидом.

262 заболевших в Перми. На втором месте – Пермский муниципальный район. В нем обнаружено 50 заражений. На третьем месте – Куединский муниципальный округ. Там зафиксировано 49 случаев заболевания.

В Октябрьском городском округе болезнь диагностировали у 36 жителей, в Добрянском городском округе – у 33. В Чусовском городском округе заболели 27 человек, в Березниках – у 22.

В Чернушинском городском округе заразились 14 человек, в Горнозаводском городском округе – у 12.

По 10 прикамцев заболели в Березовском муниципальном округе и Чайковском. В Ординском муниципальном округе обнаружено 8 инфицированных.