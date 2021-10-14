«Сансара», «OQJAV» и «Агата Кристи» выступят на онлайн-концерте в поддержку ПГНИУ

Фото: 2gis.ru

Сегодня, 14 октября Пермский государственный университет отмечает 105-летний юбилей. В честь этого события и в поддержку пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ российские группы выступят на онлайн-концерте.

В концерте поучаствуют российские музыканты и коллективы: Олег Нестеров (группа «Мегаполис»), Саша Гагарин (группа «Сансара»), Вадик Королев (группа OQJAV), Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи») и группа one-the-go.

Концерт начнется сегодня, 14 октября, в 20:00 по пермскому времени. Посмотреть его можно в группе университета «ВКонтакте» или на его Youtube-канале.