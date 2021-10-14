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Общество14 октября 2021 15:50

В Перми осудили вора, который ходил по больницам под видом посетителя

Ближайшие 3,5 лет жизни он снова проведет за решеткой
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В Перми осудили вора, недавно вышедшего на волю из мест лишения свободы. Мужчина совершил серию краж из больниц и офисов компаний, сообщили в краевом МВД.

План его был прост: одеваться так, чтобы не выделяться из толпы. Проходить в здания под видом посетителя и искать кабинеты, где никого не было на месте. Он заходил в них, обыскивал сумки, похищал содержимое. В основном его добычей становились деньги и банковские карточки.

Кошельки вор убирал обратно в сумку и потерпевшие не сразу понимали, что их обворовали. А некоторые пострадавшие узнавали, что в их офисе был вор только из сообщений в соцсетях.

Одна из потерпевших, получив смс-сообщение о том, что с ее карты списаны деньги, передала полиции видео с камеры наружного наблюдения, где видно, как мужчина хозяйничает в ее офисе. Полицейские установили личность мужчины и задержали его.

Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.