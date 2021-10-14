На Парковом из горящего дома эвакуировали 36 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в микрорайоне Парковый в одной из девятиэтажек произошел пожар – загорелся балкон в квартире на пятом этаже. ЧП произошло 13 октября в 18:36, рассказали в краевом МЧС.

До приезда пожарных самостоятельно из горящего дома эвакуировались 36 человек, из них десять детей. Пожар в доме был потушен за 14 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Огнем уничтожено остекление балкона, а также повреждены деревянные оконные рамы и личные вещи, которые находились на балконе. Общая площадь пожара составила десять квадратных метров.