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Общество14 октября 2021 6:37

В Пермском крае в ближайшие дни синоптики обещают до + 15 градусов

Дождей не ожидается до субботы
Анна Маркова
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В Пермском крае еще несколько дней продержится теплая и сухая погода.

В Пермском крае еще несколько дней продержится теплая и сухая погода.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Пермском крае еще несколько дней продержится теплая и сухая погода. Синоптики обещают до + 15 градусов днем. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня 14 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер южный, юго-восточный ночью 5–10 м/с, днем 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 0…5º, днем 10…15°.

В пятницу погода существенно не изменится, без дождей, ветер южный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью 1…6º, днем 9…14°.

В субботу местами пойдет небольшой дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 3…8º, днем 6…11°.