За сутки в Прикамье коронавирус выявили у жителей 29 территорий

Всего в Пермском крае выявлено 108436 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Анна Маркова

Новые заболевшие ковидом за сутки обнаружены в 29 территориях региона. В Перми 282 заболевших. В Соликамском городском округе 57 человек с инфекцией. По 22 случая в Краснокамском и Суксунском городских округах.

В Пермском муниципальном районе, Чердынском городском округе коронавирус у 20 жителей. В Чернушинском городском округе у 18 человек. По 16 человек заболели в Березниках и Березовском муниципальном округе. В Сивинском муниципальном округе - 15, в Куединском муниципальном округе – 11.

По 9 случаев ковида в Кунгуре и Юсьвинском муниципальном округе. В Гремячинском городском округе - 8, в Кудымкарском муниципальном округе – 6. По 4 человека заразились в Кунгурском муниципальном районе и Октябрьском городском округе, по 3 – в Кудымкаре, Нытвенском городском округе, Еловском и Кишертском муниципальных округах, по 2 – в Верещагинском и Очерском городских округах.

По одному инфицированному обнаружено в шести территориях Пермского края. Это Горнозаводский и Лысьвенский городские округа, а также Бардымский, Ординский, Уинский и Юрлинский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае выявлено 108436 жителей с коронавирусной инфекцией.