В Перми скончался владелец группы охранных предприятий «Альфа» Игорь Гринберг

В Перми скончался Игорь Гринберг.

В Перми скончался Игорь Гринберг, основатель и владелец охранного предприятия «Альфа», также Гринберг был совладельцем медиа группы «Пермский обозреватель». Информация о том, что Гринберг скончался появилась в социальных сетях. Его знакомые сообщат, что он болел коронавирусом.

"Ребята это правда. Осложнение после ковида. Инсульт. 35 лет дружили... ", "Здоровый же был как бык. В кабинете всегда гири стояли. Чума этот ковид, точно чума." - написали о Гринберге его друзья.