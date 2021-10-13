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Общество13 октября 2021 22:10

В Перми скончался владелец группы охранных предприятий «Альфа» Игорь Гринберг

Анна Маркова
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В Перми скончался Игорь Гринберг.

В Перми скончался Игорь Гринберг.

В Перми скончался Игорь Гринберг, основатель и владелец охранного предприятия «Альфа», также Гринберг был совладельцем медиа группы «Пермский обозреватель». Информация о том, что Гринберг скончался появилась в социальных сетях. Его знакомые сообщат, что он болел коронавирусом.

"Ребята это правда. Осложнение после ковида. Инсульт. 35 лет дружили... ", "Здоровый же был как бык. В кабинете всегда гири стояли. Чума этот ковид, точно чума." - написали о Гринберге его друзья.