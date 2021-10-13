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Спорт13 октября 2021 19:36

«Парма» крупно обыграла чешскую «Опаву» в Кубке ФИБА

Матч прошел в дворце спорта «Молот»
Анна Маркова
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Матч закончился со счетом - 106:84. Фото: архив команды.

Матч закончился со счетом - 106:84. Фото: архив команды.

В Перми завершился баскетбольный матч Кубка ФИБА Европы между «Парма-Париматч» и чешской «Опаву». Поединок состоялся на домашнем паркете в дворце спорта «Молот». Пермская команда одержала крупную победу над своим соперником. Матч закончился со счетом - 106:84.

«Вдвойне приятно и то, что наши парни вышли победителями при поддержке своего шестого игрока! Как же мы скучали по этой атмосфере в «Молоте», - поделились с болельщиками представители «Парма-Париматч» в социальной сети клуба.