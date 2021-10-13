В Перми мужчина выпал из окна многоэтажки

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Фото: Василий Вахрин
В Перми 12 октября произошел несчастный случай в Индустриальном районе. Из окна квартиры на втором этаже выпал 40-летний мужчина. По информации источника, это случилось около 11.30 по улице Экскаваторной, 1. Пострадавшему вызвали «скорую», медики госпитализировали мужчину, он получил травмы.
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