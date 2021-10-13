В Перми прокуратура добилась переезда семьи из аварийного дома

Семья из 8 человек ждала расселения дома 6 лет.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Перми семья из восьми человек 6 лет ждала расселения из аварийного дома по улице Сокольская, 127.
Прокуратура Кировского района направлена в суд иск, обязать администрацию города предоставить семье взамен аварийного вне очереди благоустроенное жилье, такой же площади.
- Суд встал на сторону жильцов аварийного дома и указал, что признание дома аварийным и наличие опасности для жизни и здоровья истцов является основанием для предоставления им другого жилья, при этом правового значения не имел тот факт, что истцы не являлись малоимущими и не состояли на учете в качестве нуждающихся, - сообщает прокуратура Пермского края.