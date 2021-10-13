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Общество13 октября 2021 17:41

В Пермском университете продлили дистанционное обучение

Удаленное обучение будет проходить у студентов всех форм обучения
Анна Маркова
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Пермский государственный научно-исследовательский университет продлил дистанционное обучение для студентов.

Пермский государственный научно-исследовательский университет продлил дистанционное обучение для студентов.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пермский государственный научно-исследовательский университет продлил дистанционное обучение для студентов еще почти на неделю. Пресс-служба вуза сообщает, что оно продлится до 23 октября.

Решение было принято из-за высокой заболеваемости коронавирусом в регионе, а также после рекомендаций Минобрнауки. «Занятия в удаленном режиме продолжатся у всех студентов очной и очно-заочной форм обучения бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также студентов колледжа профессионального образования ПГНИУ», - говорится в сообщении университета.