В Пермском университете продлили дистанционное обучение

Пермский государственный научно-исследовательский университет продлил дистанционное обучение для студентов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пермский государственный научно-исследовательский университет продлил дистанционное обучение для студентов еще почти на неделю. Пресс-служба вуза сообщает, что оно продлится до 23 октября.

Решение было принято из-за высокой заболеваемости коронавирусом в регионе, а также после рекомендаций Минобрнауки. «Занятия в удаленном режиме продолжатся у всех студентов очной и очно-заочной форм обучения бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также студентов колледжа профессионального образования ПГНИУ», - говорится в сообщении университета.