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Общество13 октября 2021 17:32

В Пермском крае металлургический завод сливал отходы в реку

Их концентрация в воде была превышена в разы
Анна Маркова
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В реку Лысьву сливали отходы с завода.

В реку Лысьву сливали отходы с завода.

Фото: Анна Маркова

В Лысьве прокуратура вместе со специалистами провели проверку и взяли пробы в реке Лысьва в сточных водах на водовыпусках ООО «ММК- Лысьвенского металлургического завода». Результаты показали превышение загрязняющих веществ, в том числе железа.

По итогам проверки было возбуждено 6 дел об административных правонарушениях о «Нарушении требований к охране водных объектов и правил водопользования», а также «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

- Акты прокурорского реагирования направлены в соответствующие ведомства для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Пермского края.