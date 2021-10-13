В Пермском крае металлургический завод сливал отходы в реку

В реку Лысьву сливали отходы с завода. Фото: Анна Маркова

В Лысьве прокуратура вместе со специалистами провели проверку и взяли пробы в реке Лысьва в сточных водах на водовыпусках ООО «ММК- Лысьвенского металлургического завода». Результаты показали превышение загрязняющих веществ, в том числе железа.

По итогам проверки было возбуждено 6 дел об административных правонарушениях о «Нарушении требований к охране водных объектов и правил водопользования», а также «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

- Акты прокурорского реагирования направлены в соответствующие ведомства для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Пермского края.