Фото: Подслушано Парковый | Пермь/ВКонтакте

Неприятный сюрприз ждал пермяка, когда он пришел домой и открыл пакет с только что купленным виноградом. В нем он обнаружил живого паука. Любитель винограда был небольшого размера - порядка 3 сантиметров. Но выглядел достаточно устрашающе, поэтому мужчина решил узнать, насколько он опасен.

Зашел в интернет и выяснил, что это Стеатода Пайкулля — вид пауков-тенетников из рода Steatoda. Укус данной разновидности не опасен для людей. У яда паука нейротропное действие. Он слабо воздействует даже на млекопитающих. Его часто сравнивают с пчелиным укусом.

- Я не стал предъявляет претензию магазину, у продавцов и так проблем хватает. А паук пока живет у меня в банке, я назвал его Шибзиком, - рассказал "КП" пермяк.