Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 16:47

Губернатор встретился с новым начальником УФСБ Пермского края

Он сменил на этом посту генерал-майор Виктора Задворного
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Перми 13 октября прошла встреча губернатора Пермского края с новым начальником УФСБ России региона.

В Перми 13 октября прошла встреча губернатора Пермского края с новым начальником УФСБ России региона.

В Перми 13 октября прошла встреча губернатора Пермского края с новым начальником УФСБ России региона полковником Геннадием Анацким.

Ранее он был назначен на эту должность президентом страны, сменив на этом посту генерал-майора Виктора Задворного.

Сообщается, что Геннадий Анацкий родился в 1970 году. Окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. До назначения занимал должность первого заместителя начальника РУ ФСБ России по Тюменской области.

Махонин и Анацкий обсудили обеспечение безопасности Пермского края.