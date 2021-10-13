Губернатор встретился с новым начальником УФСБ Пермского края

В Перми 13 октября прошла встреча губернатора Пермского края с новым начальником УФСБ России региона.
В Перми 13 октября прошла встреча губернатора Пермского края с новым начальником УФСБ России региона полковником Геннадием Анацким.
Ранее он был назначен на эту должность президентом страны, сменив на этом посту генерал-майора Виктора Задворного.
Сообщается, что Геннадий Анацкий родился в 1970 году. Окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. До назначения занимал должность первого заместителя начальника РУ ФСБ России по Тюменской области.
Махонин и Анацкий обсудили обеспечение безопасности Пермского края.