В Перми 14 октября изменится движение транспорта

В Перми 14 октября на общественном транспорте будут введены дополнительные остановки возле кладбищ Фото: Василий Вахрин

В Перми 14 октября на общественном транспорте будут введены дополнительные остановки возле кладбищ, а также автобусов станет больше. В этот день православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы и принято навещать усопших.

В городском департаменте транспорта сообщили, что до Северного кладбища на автобус №46 будут курсировать три больших автобуса и один малого класса.

На Южной дамбе будет дополнительная остановка «Кладбище «Южное» для маршрутов №1, №5, №14, №25, №33, №61 и №75. Возле кладбищ будет дежурить посты ДПС.

Из-за строительства дороги возле пересечения Соликамского тракта и Восточного обхода временной остановки «Кладбище «Банная гора» у маршрутов №22, №23, №32 и №58 не будет.