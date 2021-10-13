В Пермском крае прошли Игры победителей для детей, поборовших рак

С 27 сентября по 3 октября волонтеры выезжали к каждому ребенку, участнику Игр. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Игры победителей — это спортивные соревнования для детей и подростков, которые вылечились от онкологических заболеваний. Этот проект в 2010 году организовали больничные волонтеры фонда «Подари жизнь» (Москва), чтобы поддержать и вдохновить детей и их семьи, которые прошли сложное испытание. Со временем Игры стали самостоятельным реабилитационным проектом, который объединяет многие фонды из России и мира.

В Перми проведением Игр победителей занимается благотворительный фонд «Берегиня» при поддержке бенефициарного владельца ПАО «Метафракс Кемикалс» Сейфеддина Рустамова.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие долгое время не удавалось провести в привычном формате, когда все дети собирались на одной большой спортивной площадке, поэтому организаторы решили сами приехать к детям.

В Играх победителей этого года приняли участие 69 детей со всех уголков Пермского края. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Целую неделю, с 27 сентября по 3 октября, волонтеры выезжали к каждому ребенку— участнику Игр, организовывали спортивные состязания во дворе или на ближайшем стадионе, дарили детям памятную медаль, футболку, рюкзак и диплом участника.

Таким образом, в Играх победителей этого года приняли участие 69 детей со всех уголков Пермского края. Волонтеры побывали в Гремячинске, Чернушке, Березниках, Кудымкаре, Барде, Александровске, Кунгуре, Лысьве, Чусовом, Краснокамске и других городах Прикамья.

- Игры победителей для нас особый проект, мы любим его всем сердцем, потому что это возможность встретиться с детьми, которые уже побороли тяжелое заболевание, - говорит директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева. – Совершенно новый формат, который мы придумали совместно с «Метафракс Кемикалс», оправдал все наши ожидания. Игры едут к детям, что может быть круче? Мы встречались, и каждый раз понимали, каким правильным было наше решение. Дети ждали, готовились преодолеть себя. Семья поддерживала и радовалась успехам. Волонтеры и вожатые создали вокруг каждого участника замечательную атмосферу. Мы не можем быть рядом, но мы вместе!

- В этом году разработка формата проведения Игр победителей стала целым испытанием для нас, и мы очень рады, что несмотря ни на что, они состоялись, - объясняет советник председателя совета директоров компании ПАО «Метафракс Кемикалс» Мария Коновалова. - Это заслуга большой команды: сотрудников и волонтеров фонда «Берегиня», спонсоров, пермских спортсменов и, конечно же, детей и их родителей. Они настоящие победители, которые многое преодолели на своем пути. Желаем ребятам здоровья и отличного настроения!