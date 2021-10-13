Промышленники Прикамья смогут обучать более 600 работников в год благодаря нацпроекту

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

По 15 тысяч рублей на работника, который проходит обучение, смогут получать на промышленных предприятиях Пермского края. В краевом правительстве утвердили порядок предоставления субсидии из бюджета региона, которые выделяются, чтобы возместить часть затрат предприятий, принимающих участие в национальном проекте «Производительность труда».

Этот нацпроект направлен на переобучение и повышение квалификации работников промпредприятий. Принимать заявки на получение субсидий будут с 7 октября по 8 ноября включительно. Подробную информацию можно посмотреть на сайте регионального Минпромторга.

Ранее глава региона Дмитрий Махонин неоднократно отмечал особую важность поддержки предприятий-участников этого национального проекта.

- Все мероприятия нацпроекта направлены на укрепление экономического состояния предприятий, а значит, и на стабильность региона, - подчеркивал Дмитрий Махонин. - Повышение профессионализма работников – важная и актуальная задача, его уровень напрямую связан с себестоимостью продукции, повышением ее качества и конкурентоспособностью на рынке. От того, как мы вовлекаем компании в реализацию проекта, во многом зависит благополучие жителей Прикамья.

Получателями субсидии могут стать предприятия-участники нацпроекта, которые прошли отбор и заключили соглашение с Министерством промышленности и торговли Пермского края.

Как сообщили в краевом Минпромторге, из бюджета Пермского края будет ежегодно направляться по 8,8 миллиона рублей до 2023 года. Это позволит предприятиям региона при поддержке из регионального бюджета переобучать не менее 600 работников в год.

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В Пермском крае 96 компаний уже присоединились к нацпроекту. Обучение в рамках нацпроекта прошли 7 052 работника, объем субсидий из федерального бюджета составил более 123 миллионов рублей.

Национальный проект «Производительность труда» предполагает создать условия к 2024 году для ежегодного прироста производительности труда на 5 процентов. Для этого Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, в частности, финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.

В Прикамье оператором нацпроекта является Региональный центр компетенций, созданный на базе Регионального центра инжиниринга.