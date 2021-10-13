В Закамске друг с другом столкнулись шесть автомобилей

Фото: соцсети

В Кировском районе Перми на улице Светлогорской произошло массовое ДТП с участием шести машин, которые не выдержали дистанцию. Фото происшествия вчера вечером появилось в соцсетях.

Из-за происшествия на дороге образовалась пробка. Пострадавших нет, обстоятельства аварии устанавливаются.

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