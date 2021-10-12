В «Молот» командирован молодой форвард ярославского «Локомотива»

Фото: ХК "Молот"

В составе пермского ХК «Молот» - пополнение. Клуб усилился молодым форвардом ярославского «Локомотива» Павлом Тютневым, рассказали в клубной пресс-службе.

Павел - воспитанник воскресенской школы хоккея, до 2016 года выступал за местный «Химик», а после находился в системе подольского «Витязя». На следующий год впервые был вызван в юниорскую сборную России. В ее составе стал победителем Мирового Кубка вызова 2018 года, проходившего в Канаде. А с 2019 года постоянно вызывался в молодежную сборную России.

В сезоне 2018/2019 Павел дебютировал в МХЛ в составе «Локо». Всего в рамках МХЛ провел 85 матчей. В них набрал 56 очков за результативность (28+28) при показателе полезности «+40». В сезоне 2020/2021 вызывался в основу «Локомотива», сыграл в 5 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также 8 матчах плей-офф Кубка Гагарина. В серии против московского ЦСКА отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне хоккеист провел 10 матчей в МХЛ в составе «Локо», набрал 8 очков по системе «гол+пас» (3+5) при показателе полезности «+5».

Напомним, вчера «Молот» дома со счетом 4:0 одолел ижевскую «Ижсталь». Пермяки занимают третье место турнирной таблицы регулярного чемпионата ВХЛ-2021/2022.