Ушел из жизни доцент мехмата ПГНИУ Алексей Деменев

Алексей Деменев

В Перми ушел из жизни доцент кафедры прикладной математики и информатики механико-математического факультета ПГНИУ, кандидат физико-математических наук Алексей Геннадьевич Деменев. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

В сферу научных интересов Алексея Геннадьевича входили математическое моделирование, параллельные и распределённые вычисления, информационные технологии в образовании и науке, цифровые платформы. Им опубликовано более 40 научных трудов, 6 учебных изданий. Он был участником и инициатором многих научных проектов, в том числе и международных. Он работал на кафедре с 2006 года.

Прощание с Алексеем Геннадьевичем Деменевым состоится 13 октября в 14:00 в Пермской Ритуальной Компании (ул. Новогайвинская, 71).