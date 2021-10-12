Исполнять обязанности руководителя аппарата администрации Перми будет 34-летний Александр Молоковских

Молоковских Александр. Фото: соцсети.

Глава Перми назначил 34-летнего Александра Молоковских руководителем аппарата администрации Перми.

В городской администрации отметили, что у Молоковских есть опыт управленческой работы. Ранее он был заместителем главы администрации Дзержинского района Перми. В этой должности он курировал вопросы социально-экономического развития, работы с общественностью, культуры, спорта, молодежной политики и другие.

Справка «КП»:

Молоковских Александр Владимирович родился в Перми 6 января 1987 года, в 2009 году окончил Пермский государственный университет по специальности «Менеджмент организации».