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Происшествия11 октября 2021 16:42

В Прикамье отец столкнул сына с балкона на 4 этаже

Тот разбился насмерть
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Тот самый балкон. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Тот самый балкон. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В Добрянке будут судить 64-летнего пенсионера по обвинению в убийстве.

По версии следствия, летом этого года он не пускал домой своего 40-летнего сына. Тогда тот решил залезть на балкон квартиры на 4 этаже через окно подъезда, но отец его столкнул вниз.

- Его отец находился в пьяном виде, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. – Он не впускал домой проживающего с ним сына. Тогда 40-летний мужчина решил попасть в квартиру через балкон на 4 этаже. Через окно в подъезде он почти забрался на него, но отец столкнул сына с карниза балкона. В результате падения с высоты тот скончался на месте происшествия.