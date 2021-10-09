Пассажиры такси зажаты: в Перми в ДТП один человек погиб, еще трое серьезно пострадали

Фото: ГИБДД по городу Перми.

В Перми в 4.10 утра произошло ДТП на улице Веденеева. В ГИБДД сообщают, что автомобиль «Рено Меган», за рулем которого был 32-летний водитель, по предварительной информации, напротив дома не справился с управлением и выхал на встречную полосу. Его автомобиль врезался с машиной такси «Фольксваген Поло».

Водитель «Рено» погиб, 42- летний водитель «Поло» и два его пассажира- мужчины 27 и 32 лет с были зажаты в автомобиле, их пришлось извлекать из искореженной машины спасателям. Серьезными травмами они были госпитализированы.

- По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщают в ГИБДД по городу Перми.