В Пермском Политехе придумали «умную» систему защиты зданий

Фото: пресс-служба Пермского Политеха

– Многие организации нуждаются в надежной и недорогой защите помещений. В отличие от других охранных систем, которые используют сейчас, наша разработка предполагает биометрический доступ и искусственный интеллект, что позволит значительно увеличить уровень надежности. Информация будет храниться на небольшом сервере и обрабатываться нашей «умной» программой, – рассказывает один из разработчиков, студент электротехнического факультета Пермского Политеха Илья Иванов.

Система управления включает сервер, искусственный интеллект, камеру, исполнительный механизм закрывания двери, сирену и реле управления освещением. Кроме защиты помещения, она обеспечивает управление светом, сиреной и камерой с помощью искусственного интеллекта, а также автоматически открывает двери. Разработка оперативно оповещает пользователя о попытках проникнуть в здание

По словам разработчиков, продукт универсален и его можно быстро адаптировать под индивидуальные условия заказчика. Молодые исследователи уже создали прототип системы, который работает успешно. В ближайшее время они планируют запустить мелкосерийное производство продукта.