В Прикамье создан Фонд развития региона

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Краевые власти создали фонд развития региона. АО «Фонд развития Пермского края» - организация, созданная по инициативе главы Прикамья Дмитрия Махонина.

Учредитель - региональное министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Генеральным директором фонда избран Алексей Бураков, глава корпорации развития Пермского края (КРПК).

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, фонд создан для реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности, туризма, ЖКХ и развития инфраструктуры городов края.

Помимо этого, новая компания будет проводить сделки по приобретению и отчуждению ценных бумаг и долей в уставном капитале юридических лиц.