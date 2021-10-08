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Общество8 октября 2021 13:03

В Перми часть Индустриального района останется без воды

Это связано с аварийно-восстановительными работами
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Из-за аварийно-восстановительных работ часть Индустриального района Перми останется без холодной воды. Об этом рассказали в «Новогоре-Прикамье».

Так, с 10:00, 9 октября воды не будет в домах по адресам:

- улица Андроновская 1-я, 7А

- улица Архитектора Свиязева, 41, 43, 45, 47, 49, 58

- улица Верховая 1-я, 14

- улица Газосварщиков, 10, 16

- улица Гамовская 1-я, 47, 72, 92

- улица Геологов, 20, 3, 8

- проспект Декабристов, 13, 16А, 18, 21, 50

- улица Дениса Давыдова, 10, 11, 18, 20, 22, 23, 25, 25А, 27, 27А

- улица Дивьинская, 89/1, 92

- улица Заливная, 31

- улица Ипподромная 2-я, 1А

- улица Качалова, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47

- улица Комбайнеров, 26, 28А, 30, 32, 34, 36, 39, 39Б, 41, 43, 44

- улица Композитора Глинки, 4

- улица Конструкторская, 17

- улица Космонавта Беляева, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 190, 20, 206, 20А, 22, 24, 24А, 26, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 38, 40, 40А, 40Б, 40В, 40Д, 42, 44, 46, 47, 48, 49А, 51, 51А, 52, 54, 54А, 56, 59, 61, 8, 81, 9, 9А

- улица Космонавта Леонова, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 33, 37, 43А, 43Б, 50, 52, 54, 56А

- шоссе Космонавтов, 162Б, 164, 166, 199А, 205, 209, 213, 215, 217

- улица Милиционера Власова, 17, 29А, 4, 4А

- улица Мира, 106, 108, 110, 115, 115Б, 130, 136, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41/1, 45, 71, 75, 91, 93, 95

- улица Нефтяников, 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 166, 17, 172, 174, 18, 1А, 2, 20, 21, 211, 213, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34А, 36, 37, 38, 38А, 3А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 48А, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 60, 60А, 62, 62А, 8, 8А, 9

- улица Рязанская, 130

- улица Советской Армии, 44, 48, 52, 60

- улица Экскаваторная, 10, 20, 35, 35А, 37А, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 62

- улица Энергетиков, 16, 26, 38, 38А, 50