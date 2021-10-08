В Прикамье новый антирекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом

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В Пермском крае новый антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. За сутки выявили еще 536 новых зараженных.

27 человек лечатся в больницах, а 509 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе новых инфицированных 195 пациентов мужского пола, 341 – женского, среди заболевших 40 детей.

Общее число заболевших ковидом в регионе с начала пандемии достигло 105 677. Выздоровело 338 человек.

Скончалось за все время пандемии от коронавируса 5 084 человека. За сутки умерло 30 ранее заболевших.