Театр «У Моста» отметил 33-й день рождения!

Фото: Театр «У Моста»

Авторский театр «У Моста», созданный в 1988 году Сергеем Федотовым, буквально взорвал театральную ситуацию Перми, а затем и России, яркими, нестандартными спектаклями. «Панночка», шедшая 30 лет с неизменными аншлагами, сыгранная более 2900 раз, стала для театра «У Моста» настоящим символом, как в свое время «Чайка» для МХТ. Именно после постановки «Панночки» в 1990 году театр прозвали мистическим и признали за ним право первооткрывателя потустороннего мира на сцене.

Основатель и художественный руководитель театра – СЕРГЕЙ ФЕДОТОВ, Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, Лауреат Национальной премии Чехии им. А. Радока, Лауреат премии Правительства РФ, Лауреат Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА», Лауреат Строгановской премии.

Исключительность художественного метода Сергея Федотова в том, что он направлен на развитие традиций великого русского психологического театра, обогащённого открытиями школ Михаила Чехова и Ежи Гротовского, то есть системами, развивающими психофизику актёра, его способность работать с внутренней энергией и своим подсознанием.

Мистика, с одной стороны, становится выразителем особого мировоззрения театра «У Моста», культурно-философского осознания роли человеческого «Я» в миропорядке, осмысления категорий судьбы, предопределенности, власти над человеком неких сверхсил. С другой стороны, мистика – это метафора художественного метода, авторского преломления системы психологического театра; развитие умений актёров языком театра воплощать на сцене глубинное, относящееся к сфере человеческого подсознания.

Репертуар строится на сочетании лучших образцов русской и европейской классики, новейшей зарубежной драматургии, а также театральных постановок и проектов, созданных на стыке разных жанров. Мистическое пространство в театре «У Моста» во многом создаётся и благодаря особым литературным пристрастиям. Основной круг авторов, так или иначе, связан с мистикой: Н. Гоголь, М. Булгаков, Ф. Достоевский, У. Шекспир, Б. Стокер. А самое главное, в театре не ограничиваются постановкой одной пьесы автора, чаще всего возникают трилогии или циклы. Такой подход открывает возможность досконально исследовать и проникнуть в самую суть авторского мира, познать его уникальную стилистику со всеми её парадоксами и загадками.

Сергей Федотов первый в России поставил в 2004 году «Сиротливый Запад» Мартина МакДонаха, став первооткрывателем для российского театра выдающегося ирландского драматурга. Театр «У Моста» – единственный в мире театр, на сцене которого поставлены все его 8 пьес. Театр «У Моста» стал первым в мире инициатором и организатором Международного Фестиваля Мартина МакДонаха (проведено уже четыре фестиваля – в 2014, 2016, 2018 и 2020 гг.).

Широко известный в Европе, единственный в мире мистический театр «У Моста» – трижды Номинант и Лауреат Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА», Лауреат премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший региональный театр России», обладатель 45 ГРАН-ПРИ зарубежных фестивалей, Чемпион Индийской театральной Олимпиады, участник 202 международных фестивалей. По рейтингу журнала FORBES театр «У Моста» входит в десятку лучших театров России. По версии портала Yell.ru театр «У Моста» занимает четвёртое место в рейтинге лучших российских театров. Театр гастролировал в Индии, Египте, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Болгарии, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории, Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии, Грузии, Турции, Ирландии, Израиле, Казахстане, на Кипре и во многих городах России.