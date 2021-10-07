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Общество7 октября 2021 15:35

В Пермском крае школьники могут уйти на каникулы на неделю раньше

Окончательное решение будет принято директорами учебных заведений
Анна Маркова
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В Перми каникулы у школьников раньше срока.

В Перми каникулы у школьников раньше срока.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае школьники могут уйти на каникулы на неделю раньше запланированного срока. Министерство образования рекомендовало директорам школ отправить детей на каникулы с 25 октября, в некоторых школах с 27.

- Окончательное решение будут принимать руководители школ исходя из учебного плана, - сообщили «КП» в Минобре. - С учетом того, что на первую неделю ноября выпадают 2 праздничных дня, возможны варианты продления каникул на 3 дня.

Такое решение было вызвано сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

- 7 октября классный руководитель сообщил нам, что сроки каникул сдвигаются, - говорит мама школьника из 33 гимназии. - Осенние каникулы у нас начнутся с 25 октября.