В Перми каникулы у школьников раньше срока. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае школьники могут уйти на каникулы на неделю раньше запланированного срока. Министерство образования рекомендовало директорам школ отправить детей на каникулы с 25 октября, в некоторых школах с 27.

- Окончательное решение будут принимать руководители школ исходя из учебного плана, - сообщили «КП» в Минобре. - С учетом того, что на первую неделю ноября выпадают 2 праздничных дня, возможны варианты продления каникул на 3 дня.

Такое решение было вызвано сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

- 7 октября классный руководитель сообщил нам, что сроки каникул сдвигаются, - говорит мама школьника из 33 гимназии. - Осенние каникулы у нас начнутся с 25 октября.