Энергетики «Т Плюс» напоминают об ответственности УК/ТСЖ за качество отопления и горячей воды

Фото: «Т Плюс»

Энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и «Пермских тепловых сетей» обращают внимание жителей Перми, что исполнителями услуг отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах являются жилищные организации – УК и ТСЖ. Вопросы о температуре воздуха в квартирах и качестве горячей воды в первую очередь нужно адресовать управдомам по телефонам, указанным в квитанциях.

В случае, если жилищная организация не может обеспечить подачу коммунальных услуг, она обязана предпринять шаги для выяснения причины перебоев и их устранения. Как правила, ресурсоснабжающая организация в обязательном порядке сообщает управдомам текущий статус теплоснабжения здания: параметры давления и температуры, причины снижения показателей, сроки проведения ремонтов и восстановления нормативных параметров. Данная информация от имени УК/ТСЖ сообщается жителям на основании договора между гражданами и жилищными организациями.

При возникновении вопросов по теплоснабжению дома жителям, в первую очередь, необходимо запросить информацию в своей управляющей организации.

«Свяжитесь с соседями, просмотрите информационную ленту в домовом чате/группе УК-ТСЖ в соцсети, проверьте сайты городских коммунальных служб. Возможно, похолодание связано с ремонтами на теплосетях или работами внутри дома, которые ведет жилищная организация. По договору с жителями, УК/ТСЖ обязана принимать обращения собственников квартир и информировать граждан о причинах перерывов/снижения качества коммунальных услуг», – отмечает технический директор – главный инженер «Пермских тепловых сетей» Сергей Гужев.

Сегодня ресурсоснабжающая организация полностью автоматизировала производственный процесс: все центральные тепловые пункты оснащены приборами телеметрии, благодаря чему основные параметры теплоносителя – давление и температуру – можно проверить в режиме онлайн почти для любого здания. В случае, если УК/ТСЖ не обслуживают внутридомовые сети должным образом, и при этом намеренно дезинформируют граждан о причинах, по которым батареи холодные или отсутствует горячая вода, наиболее эффективно воздействовать на управдомов могут сами граждане.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов можно уточнить по телефону Центральной диспетчерской службы «Пермских тепловых сетей» +7 (342) 243-72-99.

Получить консультацию можно в администрации своего района в будние дни с 09:00 до 18:00 (в пятницу с 09:00 до 17:00) по следующим телефонам:

– Дзержинский район 246-61-37, 246-55-42;

– Индустриальный район 227-94-14, 227-93-34;

– Кировский район 205-62-18, 205-62-17;

– Ленинский район 212-13-63, 212-33-74;