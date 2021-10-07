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Общество7 октября 2021 11:59

Коронавирусной инфекцией в Пермском крае за сутки заболели 527 человек

Очередной антирекорд по числу заболевших побит
Анна Маркова
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С начала пандемии в Прикамье зафиксировано уже 105 141 случаев заболевания коронавирусом.

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано уже 105 141 случаев заболевания коронавирусом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае озвучили новые данные по числу заболевших жителей, а сутки. Побит очередной рекорд. Роспотребнадзор сообщает, что положительные тесты получили еще 527 человек. Среди них 40 детей. Лечатся в больницах 4310 заболевших, на ИВЛ 198 из них.

Скончались от ковида за сутки 28 пациентов, всего – 5054. С начала пандемии в Прикамье зафиксировано уже 105 141 случаев заболевания коронавирусом.