Коронавирусной инфекцией в Пермском крае за сутки заболели 527 человек

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано уже 105 141 случаев заболевания коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае озвучили новые данные по числу заболевших жителей, а сутки. Побит очередной рекорд. Роспотребнадзор сообщает, что положительные тесты получили еще 527 человек. Среди них 40 детей. Лечатся в больницах 4310 заболевших, на ИВЛ 198 из них.

Скончались от ковида за сутки 28 пациентов, всего – 5054. С начала пандемии в Прикамье зафиксировано уже 105 141 случаев заболевания коронавирусом.