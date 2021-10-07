В Перми арт-объект «Счастье не за горами» переезжает на склад

"Счастье на за горами" проведет на складе до 2022 года. Фото: Анна Маркова

В Перми знаменитый арт-объект «Счастье не за горами» переезжает на склад. Об этом сообщает департамент культуры и молодежной политики администрации города. Большие красные буквы демонтируют на время ремонта пассажирских причалов у Речного вокзала. После этого пермское «счастье» вернется то же самое место.

Напомним, что в сентябре начался капитальный ремонт пассажирских причалов Речного вокзала. Работы продлятся до конца 2022 года. После завершения всех этапов строительства территория станет двухуровневой.

Арт-объект «Счастье не за горами» установлен в 2009 году, его автор - художник Борис Матросов. В 2017 году «Счастье не за горами» принято на баланс Городского центра охраны памятников.