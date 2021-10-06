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Общество6 октября 2021 11:02

В Перми реки окрасились в зеленый цвет

Что стало причиной аномалии, рассказали тепловики
Анна Маркова
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На берегах Камы тоже появились последствия проверки тепловых сетей.

На берегах Камы тоже появились последствия проверки тепловых сетей.

Фото: Анна Маркова

Жители Перми делятся в социальных сетях фотографиями на которых реки краевой столицы окрасились в зеленый цвет. Позеленела Егошиха, у берегов Камы в районе набережной вода тоже непривычного цвета с зеленым оттенком. Причину такой аномалии рассказали в пермском филиале ПАО «Т Плюс».

Оказывается, тепловики проводят проверку целостности труб и добавляют в воду специальное вещество – «Уранин-А» (флуоресцеин).

По словам специалистов компании, оно соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство – окрашивание жидкости в ярко-зеленый цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях и обнаружить незаконные врезки.

- Жители левобережной части Перми и поселения Кондратово могут обнаружить «зеленую воду» с 4 по 15 октября, - говорят в пермском филиале ПАО «Т Плюс». - В этом случае нужно сохранять спокойствие и сообщить в Центральную диспетчерскую «Пермских тепловых сетей» по телефону +7 (342) 243-72-99.