В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у жителей 30 территорий за сутки

В Прикамье с начала пандемии выявили 104 096 заболевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 512 жителей в 30 территориях региона. В Перми заболевших 196, в Пермском муниципальном районе - 52, в Октябрьском городском округе - 48, в Кишертском муниципальном округе - 35. В Красновишерском городском округе 27 случаев, в Соликамском 26, в Осинском 21, в Чернушинском 15.

В Бардымском муниципальном округе ковид у 14 человек, в Березниках у 11, в Куединском муниципальном округе у 10.

В Чайковском заболели 8 человек, в Чусовской городском округе 7, в Березовском и Ординском муниципальных округах по 5.

В Кунгуре, Суксунском городском и Еловском муниципальном округах заболели по 4 человека, в Кунгурском округе 3.

В Кудымкаре, Краснокамском, Горнозаводском и Добрянском городских, а также в Александровском и Уинском муниципальном округах по заболели по 2 жителя.

В 5 территориях по 1 заболевшему. Это Верещагинский и Лысьвенский, а также Сивинский и Частинский муниципальные округа и ЗАТО Звездный.

В Прикамье с начала пандемии выявили 104 096 заболевших.