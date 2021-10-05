В Перми произошел пожар в Саду соловьев

Пожар на улице Пушкарской в Перми. Фото: Ксения Макарова.

В Перми вечером 4 октября произошел пожар в Мотовилихинском районе, на территории, где расположен Сад соловьев. Жители домов по улице Пушкарской сняли на видео момент пожара.

По словам очевидцев, пламя быстро распространялось и было достаточно сильным. В МЧС по Пермскому краю сообщили, что горели три старых садовых домика, на место приехали пожарные машины, возгорание ликвидировали, никто не пострадал.

На странице в социальной сети Сада соловьев появилось сообщение: "4 октября в 23 часа в Саду Соловьев был большой пожар. Надеемся, что в ближайшее время полиция найдет ответственных за это ЧП".