В Прикамье полностью вакцинировались от коронавируса 635 тысяч жителей

Фото: permkrai.ru

635 тысяч жителей Пермского края завершили вакцинацию от COVID-19 двумя компонентами вакцины. Об этом сообщили в краевом минздраве.

А всего с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привились более 771,1 тыс. жителей.

За прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли почти 15 тыс. человек. 11,4 тыс. закончили курс иммунизации от ковида.

Всего за период иммунизации на территорию Пермского края поступило 1 148 479 комплектов вакцины. Из них 928 593 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 157 956 – «Спутник Лайт», 50 960 – «ЭпиВакКорона», 10 970 – «КовиВак».