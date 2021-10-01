«Отвечают запросам времени». В Пермском крае студенты-медики будут учиться на оборудовании, которое применяют в современных клиниках

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В Пермском базовом медицинском колледже открылись четыре современные, профессиональные мастерские: «Стоматология ортопедическая», «Фармацевтика», «Лабораторный медицинский анализ», «Медицинский и социальный уход». В них свои практические навыки смогут отрабатывать более 1,6 тысячи будущих медработников.

Высокотехнологичные мастерские появились благодаря нацпроекту «Образование», который инициировал президент России Владимир Путин. На эти цели направили более 20 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов, а также собственные средства колледжа.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что благодаря нацпроектам меняется ландшафт образовательных организаций.

«В колледж поставлено уникальное оборудование, на котором работают в ведущих клиниках. Мы нацелены на переформатирование всем привычной подготовки будущих специалистов. Студенты должны учиться на том оборудовании, на котором им дальше предстоит работать. Это позволит сократить срок адаптации молодых специалистов», - заявила Раиса Кассина.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что один из приоритетов работы властей региона - сделать доступным качественное образование на всех уровнях.

«На развитие наших колледжей и техникумов направлено более 3 миллиардов рублей. Эти средства предназначены для улучшения материально-технической базы, закупки нового оборудования, а также строительства новых корпусов и общежитий. От того, в каких условиях учатся и живет наша молодежь, зависит ее будущее, а значит и будущее всего Пермского края», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Открытие мастерских посетили и потенциальные работодатели, которые высоко оценили профессиональное оснащение колледжа.

«Мы видим новый подход в образовании. Оснащение медицинских колледжей по последнему слово – это первый шаг к тому, чтобы молодежь, которая здесь получит знания, осталась в наших краевых больницах, на наших предприятиях. Оборудование, которое поставлено в медколледж – 3D-печать, 3D-фрезирование, 3D –сканирование – приближает наше здравоохранение, нашу стоматологию к мировым стандартам», - добавляет председатель гильдии медицинских организаций частной формы собственности при торговой промышленной палате Дмитрий Карпинский.

Студентка второго курса Фидан Алиева сказала, что благодаря новым мастерским все выглядит максимально реалистично и теперь у учащихся появилась возможность рассматривать все, как на настоящем человеке.

«В будущем, когда мы будем работать, мы быстрее сможем адаптироваться, не будем бояться. Все навыки отработаны на очень реалистичных манекенах», - делится студентка колледжа.

Также на базе мастерских планируется проведение независимой оценки компетенций обучающихся, слушателей в формате демонстрационного экзамена, первичной аккредитации специалистов среднего звена здравоохранения.

Со следующей недели на базе колледжа будут проходить курсы повышения квалификации по компетенции «Стоматология ортопедическая» для преподавателей и мастеров из других регионов. Обучение будет проходить в рамках программы «5000 мастеров», реализуемой союзом Молодые профессионалы - Ворлдскиллс.