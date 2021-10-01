В Перми будут работать передвижные маммографы и флюорографы

В Перми с 4 по 8 октября все желающие смогут пройти бесплатную диагностику на передвижных маммографах и флюорографах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми с 4 по 8 октября все желающие смогут пройти бесплатную диагностику на передвижных маммографах и флюорографах. Ация приурочена к Международному дню борьбы с раком молочной железы, который проходит по всему миру 15 октября.

Пройти диагностику можно без записи в пермских поликлиниках № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, ГКП Перми, поликлинике ГКБ им. С.Н. Гринберга, будут работать кабинеты раннего выявления заболеваний, Центры здоровья.

В первую очередь в Минздраве рекомендуют пройти обследования людям старше 25 лет, которые долгое время не обращались в поликлиники с профилактическими целями, не проходили диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, не получавших медицинскую помощь в условиях стационара в течение двух и более лет.

С собой надо взять паспорт и полис ОМС.