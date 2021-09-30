В Перми мошенники похитили у граждан более двух миллионов рублей

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В Перми двое мужчин обвиняются в хищении более двух миллионов рублей. Подробности рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Злоумышленники через интернет находили объявления о продаже домов от частных владельцев. После звонили продавцу и сообщали, что ошибочно перевели деньги за объект. И просили вернуть их обратно. Для большей убедительности обвиняемые заявляли, что перевели деньги с карты своих пожилых родственников.

Введенным в заблуждение домовладельцам оставалось лишь переводить деньги мошенникам. Таким образом, мошенникам удалось украсть более 2 млн руб. Потерпевшими от их деяний признали 27 человек. Уголовное дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд.