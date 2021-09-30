Часть студентов ПНИПУ вернется к очному обучению со следующей недели

Фото: предоставлено ПНИПУ

Часть студентов пермского политеха (ПНИПУ) частично вернется к очному обучению со следующей недели. Об этом сообщается в соцсетях вуза.

Так, с 4 октября начинаются аудиторные занятия у учащихся первого курса бакалавриата и специалитета. К учебе очно вернутся и магистранты первого и второго курсов всех форм обучения.

А уже с 11 октября к очному формату обучения вернутся студенты второго и последующих курсов. Исключение составят учебные занятия , в которые предусмотрен поток более 50 студентов.

Напомним, ПНИПУ перешел на очное обучение с 21 сентября в связи с трагедией в ПГНИУ, которая произошла 20 сентября.