«Уралкалий» улучшил позиции в рейтинге крупнейших частных компаний по версии журнала «Форбс»

Фото: ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» занял сорок восьмое место в рейтинге двухсот крупнейших частных компаний России, составленном журналом «Форбс». По сравнению с рейтингом прошлого года, компания улучшила свои позиции на четыре пункта. Компании ранжированы по выручке за 2020 год. В 2020 году выручка калийного гиганта выросла на 8,3%, составив сто девяносто пять миллиардов двести миллионов рублей, а объем продаж — на 30%.

Наша справка

«Уралкалий» (www.uralkali.com/ru) — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 12 000 сотрудников.